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Генпрокурор не виключив, що Каськів укладе угоду зі слідством

Генпрокурор не виключив, що Каськів укладе угоду зі слідством

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключив укладення угоди зі слідством з боку екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва, але поки що він від цього відмовився. Про це Генпрокурор сьогодні сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Така ймовірність існує, але наразі пан Каськів не йде на таку пропозицію. Від самого початку ми пропонували йому укласти угоду, проте він відмовився від цього і вважає, що йому немає чого повідомити слідству. Таким чином, він є єдиним обвинуваченим у цій справі й відповідати за розкрадання коштів 7,5 млн грн особисто”, — наголосив Генпрокурор.

Водночас, за словами Луценка, під час судового слідства Каськів “може скористатися своїм правом вказати на вищого члена злочинної групи і тоді може отримати певні послаблення, які затвердить суд”.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва забов'язав колишнього голову Держагентства з інвестицій Владислава Каськіва впродовж 5 днів внести визначену йому заставу в сумі 160 тис. грн.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Каськіва було екстрадовано до України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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