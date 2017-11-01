Генпрокурор не виключив, що Каськів укладе угоду зі слідством

“Така ймовірність існує, але наразі пан Каськів не йде на таку пропозицію. Від самого початку ми пропонували йому укласти угоду, проте він відмовився від цього і вважає, що йому немає чого повідомити слідству. Таким чином, він є єдиним обвинуваченим у цій справі й відповідати за розкрадання коштів 7,5 млн грн особисто”, — наголосив Генпрокурор.

Водночас, за словами Луценка, під час судового слідства Каськів “може скористатися своїм правом вказати на вищого члена злочинної групи і тоді може отримати певні послаблення, які затвердить суд”.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва забов'язав колишнього голову Держагентства з інвестицій Владислава Каськіва впродовж 5 днів внести визначену йому заставу в сумі 160 тис. грн.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Каськіва було екстрадовано до України.