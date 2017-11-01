Генпрокурор не исключил, что Каськив заключит сделку со следствием
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил заключения сделки со следствием со стороны экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива, но пока он от этого отказался. Об этом Генпрокурор сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Такая вероятность существует, но пока господин Каськив не идет на такое предложение. Изначально мы предлагали ему заключить сделку, однако он отказался от этого и считает, что ему нечего сообщить следствию. Таким образом, он является единственным обвиняемым в этом деле и будет отвечать за хищение средств 7,5 млн грн лично", - подчеркнул генпрокурор.
Однако, по словам Луценко, во время судебного следствия Каськив "может воспользоваться своим правом указать на более высокого члена преступной группы и тогда может получить определенные послабления, которые утвердит суд".
Напомним, Печерский районный суд Киева обязал бывшего главу Госагентства по инвестициям Владислав Каськива в течение 5 дней внести определенный ему залог в сумме 160 тыс. грн.
Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Каськив был экстрадирован в Украину.