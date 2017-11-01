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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 100852 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103755 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103175 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Генпрокурор не исключил, что Каськив заключит сделку со следствием

Генпрокурор не исключил, что Каськив заключит сделку со следствием

Киев  •  УНН

 • 9763 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил заключения сделки со следствием со стороны экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива, но пока он от этого отказался. Об этом Генпрокурор сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Такая вероятность существует, но пока господин Каськив не идет на такое предложение. Изначально мы предлагали ему заключить сделку, однако он отказался от этого и считает, что ему нечего сообщить следствию. Таким образом, он является единственным обвиняемым в этом деле и будет отвечать за хищение средств 7,5 млн грн лично", - подчеркнул генпрокурор.

Однако, по словам Луценко, во время судебного следствия Каськив "может воспользоваться своим правом указать на более высокого члена преступной группы и тогда может получить определенные послабления, которые утвердит суд".

Напомним, Печерский районный суд Киева обязал бывшего главу Госагентства по инвестициям Владислав Каськива в течение 5 дней внести определенный ему залог в сумме 160 тыс. грн.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Каськив был экстрадирован в Украину.

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