Генпрокурор нагадав М.Садовому, що за загибель пожежників винним доведеться відповідати

“Мене дивує наполегливість, з якою пан Садовий хоче стати в позу жертви. Насправде жертвами є четверо загиблих пожежники, а не пан Садовий. Але за все приходиться відповідати. Якщо керівники операції в Княжичах мають сісти за недбалість, яка призвела до п’яти трупів, то чому міський голова вважає, що його четверо загиблих не значать нічого?”, — сказав Ю.Луценко, відповідаючи на питання, чи прогнозує він відсторонення від посади М.Садового та пред’явлення йому підозри.

Він також додав, що слідчі визначать, хто понесе відповідальність за це.

“Для мене як для Генпрокурора четверо загиблих означають дуже серйозну відповідальність. Хто її понесе, визначить слідчий”, — сказав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор не виключив відсторонення від посади мера Львова А.Садового.