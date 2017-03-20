Генпрокурор напомнил М.Садовому, что за гибель пожарных виновным придется отвечать

"Меня удивляет настойчивость, с которой г-н Садовый хочет стать в позу жертвы. На самом деле жертвами являются четверо погибших пожарных, а не господин Садовый. Но за все приходится отвечать. Если руководители операции в Княжичах должны сесть за халатность, которая привела к пяти трупам, то почему мэр считает, что его четверо погибших не значат ничего?", - Сказал Ю.Луценко, отвечая на вопрос, прогнозирует ли он отстранение от должности М.Садового и предъявления ему подозрения.

Он также добавил, что следователи определят, кто понесет ответственность за это.

"Для меня как для Генпрокурора четверо погибших значат очень серьезную ответственность. Кто ее понесет, определит следователь", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, Генпрокурор не исключил отстранения от должности мэра Львова Садового.