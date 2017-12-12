ГПУ залучить експертів ФБР для експертизи плівок з переговорами Саакашвілі та Курченка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів заявив про те, що ГПУ готова залучити експертів ФБР та Скотланд-Ярду до експертизи плівок з переговорами лідера “Руху нових сил” Міхеїла Саакашвілі з олігархом Сергієм Курченком, повідомляє УНН.
“Ми маємо плівки. Ми готові до того, щоб допустити експертів ФБР чи Скотланд -Ярду до перевірки експертизи цих плівок. Ми маємо свідків. Ми маємо відео, де задокументована передача сотень тисяч крадених в Україні коштів і впевнені, що Апеляційний суд задовольнить наше клопотання про домашній арешт. Наша відповідь — подача в апеляційний суд”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура буде подавати апеляцію на рішення суду щодо запобіжного заходу для Міхеїла Саакашвілі.