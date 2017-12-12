ГПУ привлечет экспертов ФБР для экспертизы пленок с переговорами Саакашвили и Курченко

“Мы имеем пленки. Мы готовы к тому, чтобы допустить экспертов ФБР или Скотланд-Ярда к проверке экспертизы этих пленок. Мы имеем свидетелей. Мы имеем видео, где задокументирована передача сотен тысяч краденых в Украине средств и уверены, что Апелляционный суд удовлетворит наше ходатайство о домашнем аресте. Наш ответ — подача в апелляционный суд”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура будет подавать апелляцию на решение суда относительно меры пресечения для Михаила Саакашвили.