ГПУ привлечет экспертов ФБР для экспертизы пленок с переговорами Саакашвили и Курченко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов заявил о том, что ГПУ готова привлечь экспертов ФБР и Скотланд-Ярда к экспертизе пленок с переговорами лидера “Движения новых сил” Михаила Саакашвили с олигархом Сергеем Курченко, сообщает УНН.
“Мы имеем пленки. Мы готовы к тому, чтобы допустить экспертов ФБР или Скотланд-Ярда к проверке экспертизы этих пленок. Мы имеем свидетелей. Мы имеем видео, где задокументирована передача сотен тысяч краденых в Украине средств и уверены, что Апелляционный суд удовлетворит наше ходатайство о домашнем аресте. Наш ответ — подача в апелляционный суд”, — сказал он.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура будет подавать апелляцию на решение суда относительно меры пресечения для Михаила Саакашвили.