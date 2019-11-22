Генпрокуратура прагне активізувати боротьбу з корупцією на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Генеральній прокуратурі, наголосили про необхідності вжиття додаткових заходів щодо посилення ефективності роботи по боротьбі з корупцією та злочинністю в Одеській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
Так, заступник Генпрокурора Віктор Трепак констатував, що недостатніми є результати протидії організованій злочинності на пріоритетних напрямах щодо боротьби з контрабандою та корупцією на кордоні, у кредитно-фінансовій та банківській сферах, у сфері земельних відносин. Так, поза увагою залишено протидію корупції в судовій гілці влади, органах місцевого самоврядування, земельній сфері.
"Кримінальні провадження за фактами викриття діяльності "конвертаційних центрів", легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відсутні. Турбує стан додержання конституційних прав громадян у кримінальних провадженнях у сфері злочинів проти власності", - розповів Трепак.
Нагадаємо, в Одесі прокурор запропонував “витягти” з СІЗО підозрюваного за 10 тис. доларів.