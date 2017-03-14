Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України передала обвинувальний акт щодо екс-президента Віктора Януковича у справі про державну зраду до Печерського районного суду Києва. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні представники Генпрокуратури ... передали справу Януковича до суду. Ця подія як на мене є безпрецедентною не тільки тому, що це перший процес над президентом української держави, я вважаю цю подію надзвичайно важливою тому, що це вперше суд української держави розгляне звинувачення у держзраді лідера, якого обрала нація. І суд винесе свій вердикт не через 50-300 років після зради, а буквально по гарячих слідах скоєного важкого злочину", - наголосив Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що вважають неврученим обвинувальний акт про державну зраду.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.