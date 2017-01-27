Генпрокуратура наклала арешт на пенсійний рахунок Д.Фучеджі

ukru
17:13 • 37252 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 61628 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 130770 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 125063 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 163154 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 158198 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 160864 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 305298 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 329180 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 207618 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.7 м/с
63 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 51644 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 73434 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 120228 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

12:13 • 105133 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 110704 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 130729 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 305277 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 329164 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 249959 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 323653 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 30971 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 40019 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 110704 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 120229 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 131748 перегляди
Актуальне
Генпрокуратура наклала арешт на пенсійний рахунок Д.Фучеджі

Генпрокуратура наклала арешт на пенсійний рахунок Д.Фучеджі

Київ • УНН

 • 10781 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У ході здійснення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти Д.Фучеджі. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Так, головним слідчим управлінням ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) , ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи головного управління МВС України в Одеській області упродовж жовтня 2014 року, перебуваючи у місті Одесі, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах Д. Фучеджі, який з 15.05.2014 перебуває у розшуку, подали до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області завідомо неправдиві документи, заповнені не ним, але від його імені, для призначення пенсії, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень.

В жовтні 2014 року службові особи Головного управління ПФУ в Одеській області на підставі завідомо неправдивих документів Д. Фучеджі призначили йому з 27.06.2014 довічно пенсію за вислугу років. Крім цього, встановлено, що Д. Фучеджі, який з 15.05.2014 перебуває в розшуку, на підставі заяви його доньки діючої на підставі незасвідченої нотаріально копії довіреності від 15.09.2014, виданої нотаріусом міста Нижній Новгород Російської Федерації відкрито 07.10.2014 рахунок та 16.01.2015 видано додаткову картку, що в подальшому дало їй змогу безперешкодно знімати кошти з вказаного рахунку та розпоряджатися ними на власний розсуд.

Крім цього 17.01.2015 співробітниками Філії — Одеського обласного управління АТ “Ощадбанк” через касу їй видано готівку понад 51 тис. грн. Внаслідок умисних дій службових осіб Філії — Одеського обласного управління АТ “Ощадбанк” донька підозрюваного, не маючи законних підстав в період з 07.10.2014 по 01.10.2016 отримала грошові кошти на загальну суму понад 158 тис грн, які зараховувались на рахунок, відкритий на ім’я Д. Фучеджі та використала їх на власний розсуд.

“У ході здійснення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2016 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку та зупинено видаткові операції по ньому”, — сказано в повідомленні.

На підставі вилучених документів 07.12.2016 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.56
Brent
$72.66
Bitcoin
$83,790.90
S&P 500
$5,587.02
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,118.10
Ethereum
$1,869.98