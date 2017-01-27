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Генпрокуратура наложила арест на пенсионный счет Д.Фучеджи

Генпрокуратура наложила арест на пенсионный счет Д.Фучеджи

Киев • УНН

 • 10775 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В ходе осуществления досудебного расследования постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева наложен арест на денежные средства Д.Фучеджи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Так, главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

При осуществлении досудебного расследования установлено, что должностные лица Главного управления МВД Украины в Одесской области на протяжении октября 2014 года, находясь в городе Одессе, превышая свои служебные полномочия, действуя в интересах Д. Фучеджи, который с 15.05.2014 находится в розыске, подали в главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области заведомо ложные документы, заполненные не им, но от его имени, для назначения пенсии, то есть умышленно совершили действия, которые явно выходят за пределы предоставленных им прав и полномочий.

В октябре 2014 года должностные лица Главного управления ПФУ в Одесской области на основании заведомо ложных документов Д.Фучеджи назначили ему с 27.06.2014 пожизненно пенсию за выслугу лет. Кроме этого, установлено, что Д. Фучеджи, с 15.05.2014 находится в розыске, на основании заявления его дочери действующей на основании незаверенным нотариально копии доверенности от 15.09.2014, выданной нотариусом города Нижний Новгород Российской Федерации открыт 07.10.2014 счет и 16.01.2015 выдана дополнительная карта, что в дальнейшем позволило ей беспрепятственно снимать средства с указанного счета и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Кроме этого 17.01.2015 года сотрудниками Филиала - Одесского областного управления АО "Ощадбанк" через кассу ей выдана наличность свыше 51 тыс. грн. Вследствие умышленных действий должностных лиц Филиала - Одесского областного управления АО "Ощадбанк" дочь подозреваемого, не имея законных оснований в период с 07.10.2014 по 01.10.2016 получила денежные средства на общую сумму более 158 тыс грн, которые зачислялись на счет, открытый на имя Д.Фучеджи и использовала их по своему усмотрению.

"В ходе осуществления досудебного расследования постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 11.11.2016 наложен арест на денежные средства, находящиеся на указанном счете и остановлены расходные операции по нему", - сказано в сообщении.

На основании изъятых документов 07.12.2016 года назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

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