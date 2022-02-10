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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу через "акт вандалізму" у Дніпрі

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу через "акт вандалізму" у Дніпрі

Київ • УНН

 • 18645 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Генеральна прокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу стосовно мера Дніпра Бориса Філатова. Йому інкриміновано розпалювання національної ворожнечі. Про це заявила офіційний представник Генпрокуратури Білорусі Анжеліка Курчак, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Генеральна прокуратура дала правову оцінку факту заміни Державного Прапора Республіки Білорусь і порушила кримінальну справу стосовно мера Дніпра Бориса Філатова", - сказала Курчак.

Деталі

Зазначається, що протиправні дії кваліфіковані за ч.2 ст. 130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь — розпалювання національної ворожнечі.

У Генеральній прокуратурі Білорусі стверджують, що "підозрюваний, будучи посадовою особою, організував зняття національного символу Республіки Білорусь — Державного Прапора, розміщеного біля входу в будівлю міської ради, і заміну його на полотнище біло-червоно-білого кольору".

"Поглумившись над історичною і культурною реліквією, він тим самим принизив національну честь і гідність білорусів. Це явно шкодить тісним і дружнім зв'язкам наших народів, свідчить про небажання вести конструктивний діалог", - йдеться в повідомленні.

Для організації попереднього розслідування кримінальну справу направлено до Слідчого комітету Республіки Білорусь.

Доповнення

Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь направило ноту протесту зовнішньополітичному відомству у зв'язку з "актом вандалізму" в Дніпрі.

За даними журналістів, справа в тому, що в Дніпрі перед будівлею мерії червоно-зелений прапор замінили на біло-червоно-білий. При чому про це повідомив сам мер Дніпра Борис Філатов, опублікувавши відповідне фото.

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