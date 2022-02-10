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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело из-за “акта вандализма” в Днепре

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело из-за “акта вандализма” в Днепре

Киев • УНН

 • 18639 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова. Ему инкриминировано разжигание национальной вражды. Об этом заявила официальный представитель генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Генеральная прокуратура дала правовую оценку факту замены государственного флага Республики Беларусь и возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова”, — сказала Курчак.

Детали

Отмечается, что противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь — разжигание национальной вражды.

В Генеральной прокуратуре Беларуси утверждают, что "подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь — Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета".

“Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог”, — говориться в сообщении.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.

Дополнение

Министерство иностранных дел Республики Беларусь направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству в связи с “актом вандализма” в Днепре.

По данным журналистов, дело в том что в Днепре перед зданием мэрии красно-зеленый флаг заменили на бело-красно-белый. При чем Об этом сообщил сам мэр Днепра Борис Филатов, опубликовав соответствующее фото.

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