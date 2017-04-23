Генконсульство Франції в Нью-Йорку евакуювали через загрозу вибуху

Зазначено, що загроза була очищена після того, як поліцейські не знайшли нічого, крім мобільного телефону з вкладенням.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, сьогодні відбудетьмся перший тур президентських виборів. Через те в країні під час виборів посилять заходи безпеки.

"Поліцейські наказали співробітникам консульства евакуюватися з будівлі з коробкою з бюлетенями для голосування в руках, перш ніж допустити, щоб повернутися через кілька хвилин" - сказала Амелі Жеффруа, прес-аташе французького консульства.