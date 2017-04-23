Генконсульство Франції в Нью-Йорку евакуювали через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Нью-Йорку в була проведена евакуація генконсульства Франції через підозрит про можливу загрозу вибуху. Про це повідомляє New York Daily News, передає УНН.
Зазначено, що загроза була очищена після того, як поліцейські не знайшли нічого, крім мобільного телефону з вкладенням.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, сьогодні відбудетьмся перший тур президентських виборів. Через те в країні під час виборів посилять заходи безпеки.
"Поліцейські наказали співробітникам консульства евакуюватися з будівлі з коробкою з бюлетенями для голосування в руках, перш ніж допустити, щоб повернутися через кілька хвилин" - сказала Амелі Жеффруа, прес-аташе французького консульства.