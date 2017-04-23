Генконсульство Франции в Нью-Йорке эвакуировали из-за угрозы взрыва

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21170 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82114 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141883 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111418 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113174 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110365 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102646 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106493 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103154 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150169 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Генконсульство Франции в Нью-Йорке эвакуировали из-за угрозы взрыва

Генконсульство Франции в Нью-Йорке эвакуировали из-за угрозы взрыва

Киев  •  УНН

 • 10406 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Нью-Йорке в была проведена эвакуация генконсульства Франции из-за подозрения о возможной угрозе взрыва. Об этом сообщает New York Daily News, передает УНН.

Отмечено, что угроза была очищена после того, как полицейские не нашли ничего, кроме мобильного телефона с вложением.

Напомним, как сообщал УНН, сегодня состоится первый тур президентских выборов . Поэтому в стране во время выборов усилят меры безопасности.

“Полицейские приказали сотрудникам консульства эвакуироваться из здания с коробкой с бюллетенями для голосования в руках, прежде чем допустить, чтобы вернуться через несколько минут”, — сказала Амели Жеффруа, пресс-атташе французского консульства.

 

 

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