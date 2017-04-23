Генконсульство Франции в Нью-Йорке эвакуировали из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Нью-Йорке в была проведена эвакуация генконсульства Франции из-за подозрения о возможной угрозе взрыва. Об этом сообщает New York Daily News, передает УНН.
Отмечено, что угроза была очищена после того, как полицейские не нашли ничего, кроме мобильного телефона с вложением.
Напомним, как сообщал УНН, сегодня состоится первый тур президентских выборов . Поэтому в стране во время выборов усилят меры безопасности.
“Полицейские приказали сотрудникам консульства эвакуироваться из здания с коробкой с бюллетенями для голосования в руках, прежде чем допустить, чтобы вернуться через несколько минут”, — сказала Амели Жеффруа, пресс-атташе французского консульства.