"Генк" Р.Маліновського вибув з розіграшу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кривдник донецького “Шахтаря” іспанська “Сельта” стала першим учасником півфіналу Ліги Європи, зігравши у матчі-відповіді 1/4 фіналу в нічию із бельгійським “Генком” півзахисника збірної України Руслана Маліновського, передає УНН.
22-річний датський нападник Піоне Сісто відкрив рахунок на 63 хвилині, забивши красивий гол після перехоплення і сольного проходу. Однак вже через чотири хвилини форвард бельгійців Леандро Троссар встановив паритет обвідним ударом з меж штрафного — 1:1.
Таким чином із загальним результатом двоматчевого двобою 4:3, саме “Сельта” крокує до 1/2 фіналу турніру.
Зауважимо, що нічия у Бельгії дозволила “Сельті” вперше в історії пробитися в півфінал єврокубка.
Додамо, що представник “Генка” Р.Маліновський почав матч зі у стартовому складі та був замінений на 72 хвилині.