"Генк" Р.Малиновського выбыл из розыгрыша Лиги Европы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21156 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82098 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141871 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111415 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113171 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110363 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102644 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106493 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103154 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150167 просмотра

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Актуальное
"Генк" Р.Малиновського выбыл из розыгрыша Лиги Европы

"Генк" Р.Малиновського выбыл из розыгрыша Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 10212 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Обидчик донецкого “Шахтера” испанская “Сельта” стала первым участником полуфинала Лиги Европы, сыграв в матче 1/4 финала вничью с бельгийским “Генк” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, передает УНН.

22-летний датский нападающий пион Систо открыл счет на 63 минуте, забив красивый гол после перехвата и сольного прохода. Однако уже через четыре минуты форвард бельгийцев Леандро Троссар установил паритет обводным ударом из пределов штрафной — 1: 1.

Таким образом с общим результатом двухматчевого поединка 4: 3, именно “Сельта” шагает в 1/2 финала турнира.

Заметим, что ничья в Бельгии позволила “Сельте” впервые в истории пробиться в полуфинал еврокубка.

Добавим, что представитель “Генка” Р.Малиновський начал матч с в стартовом составе и был заменен на 72 минуте.

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