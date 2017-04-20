"Генк" Р.Малиновського выбыл из розыгрыша Лиги Европы

22-летний датский нападающий пион Систо открыл счет на 63 минуте, забив красивый гол после перехвата и сольного прохода. Однако уже через четыре минуты форвард бельгийцев Леандро Троссар установил паритет обводным ударом из пределов штрафной — 1: 1.

Таким образом с общим результатом двухматчевого поединка 4: 3, именно “Сельта” шагает в 1/2 финала турнира.

Заметим, что ничья в Бельгии позволила “Сельте” впервые в истории пробиться в полуфинал еврокубка.

Добавим, что представитель “Генка” Р.Малиновський начал матч с в стартовом составе и был заменен на 72 минуте.