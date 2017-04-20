"Генк" Р.Малиновського выбыл из розыгрыша Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Обидчик донецкого “Шахтера” испанская “Сельта” стала первым участником полуфинала Лиги Европы, сыграв в матче 1/4 финала вничью с бельгийским “Генк” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, передает УНН.
22-летний датский нападающий пион Систо открыл счет на 63 минуте, забив красивый гол после перехвата и сольного прохода. Однако уже через четыре минуты форвард бельгийцев Леандро Троссар установил паритет обводным ударом из пределов штрафной — 1: 1.
Таким образом с общим результатом двухматчевого поединка 4: 3, именно “Сельта” шагает в 1/2 финала турнира.
Заметим, что ничья в Бельгии позволила “Сельте” впервые в истории пробиться в полуфинал еврокубка.
Добавим, что представитель “Генка” Р.Малиновський начал матч с в стартовом составе и был заменен на 72 минуте.