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Генінспекція ГПУ затримала громадянина Молдови за намагання дати прокуророві 75 тис. дол. хабара – Ю.Луценко

Генінспекція ГПУ затримала громадянина Молдови за намагання дати прокуророві 75 тис. дол. хабара – Ю.Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Слідчий Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України затримав засновника компанії NTA Invest Group S.R.O. громадянина Республіки Молдова Сергія Неруха за намагання дати військовому прокуророві 75 тис. дол. хабара за те, аби зняти арешт з судна та вантажу з 3 тис. тонн солі Кримського содового заводу. Про це написав на своїй стоірнці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

“Сьогодні о 10-й годині ранку в одному із київських кафе Нерух С.О. передав військовому прокурору Якубовському неправомірну вигоду в сумі 75 тисяч доларів за зняття арешту з зазначених судна та вантажу. Безпосередньо після вчинення злочину Нерух був затриманий слідчим Генінспекції ГПУ”, — написав Генпрокурор.

Він уточнив, що 27 грудня військовий прокурор М.Якубовський написав рапорт про те, що засновник компанії NTA Invest Group S.R.O. громадянин Республіки Молдова Сергій Неруха пропонував йому неправомірну вигоду сумі 75 тисяч доларів за вчинення останнім, з використанням наданого йому службового становища, процесуальних дій, спрямованих на зняття арешту з судна “Sky Moon” та вантажу, який перевозився вказаним судном — 3 000 тонн соди виробництва Кримського содового заводу в особистих інтересах та інтересах іноземних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України.

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