Генинспекция ГПУ задержала гражданина Молдовы за попытку дать прокурору 75 тыс. долл. взятки - Ю.Луценко

"Сегодня в 10 часов утра в одном из киевских кафе Нерух С.А. передал военному прокурору Якубовскому неправомерную выгоду в сумме 75 тыс. долларов за снятие ареста с указанных судна и груза. Непосредственно после совершения преступления Нерух был задержан следователем Генинспекции ГПУ", - написал Генпрокурор.

Он уточнил, что 27 декабря военный прокурор М.Якубовский написал рапорт о том, что основатель компании NTA Invest Group SRO гражданин Республики Молдова Сергей Нерух предлагал ему неправомерную выгоду в сумме 75 тыс. долларов за совершение последним, с использованием предоставленного ему служебного положения, процессуальных действий, направленных на снятие ареста с судна "Sky Moon" и груза, перевозимого указанным судном - 3 тыс. тонн соды производства Крымского содового завода в личных интересах и интересах иностранных предприятий, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 УК Украины.