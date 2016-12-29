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Генинспекция ГПУ задержала гражданина Молдовы за попытку дать прокурору 75 тыс. долл. взятки - Ю.Луценко

Киев • УНН

 • 11209 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Следователь Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины задержал основателя компании NTA Invest Group SRO гражданина Республики Молдова Сергея Неруха за попытку дать военному прокурору 75 тыс. долл. взятки за то, чтобы снять арест с судна и груза с 3 тыс. тонн соды Крымского содового завода. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Сегодня в 10 часов утра в одном из киевских кафе Нерух С.А. передал военному прокурору Якубовскому неправомерную выгоду в сумме 75 тыс. долларов за снятие ареста с указанных судна и груза. Непосредственно после совершения преступления Нерух был задержан следователем Генинспекции ГПУ", - написал Генпрокурор.

Он уточнил, что 27 декабря военный прокурор М.Якубовский написал рапорт о том, что основатель компании NTA Invest Group SRO гражданин Республики Молдова Сергей Нерух предлагал ему неправомерную выгоду в сумме 75 тыс. долларов за совершение последним, с использованием предоставленного ему служебного положения, процессуальных действий, направленных на снятие ареста с судна "Sky Moon" и груза, перевозимого указанным судном - 3 тыс. тонн соды производства Крымского содового завода в личных интересах и интересах иностранных предприятий, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 УК Украины.

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