Генетики знайшли "сім'ю" з 13 мільйонів людей

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Американські та ізраїльські генетики склали рекордно велике генеалогічне древо, яке охоплює п'ять століть і об'єднує 13 мільйонів жителів сучасної Європи, Америки, Австралії та Південної Африки. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Science.

Їх спільний предок жив 65 поколінь назад.

Зібрати гігантський родовід вдалося по сайтам, присвяченим генеалогії, на яких люди шукають родичів і дізнаються історію сім’ї. Схожі дослідження проводять генетичні стартапи, що збирають ДНК клієнтів.

Вивчивши дати життя понад 86 мільйонів чоловік, дослідники з’ясували, що “гени довголіття” визначають тривалість життя лише на 16% — проти 25%, як вважалося раніше.

В середньому їх носії живуть на п'ять років довше, ніж інші люди. Це не так багато - куріння, наприклад, забирає відразу десять років життя, розповів Янів Ерліх з Колумбійського університету в Нью-Йорку. За його словами, ймовірність того, що за генетичними тестами можна буде передбачити, коли людина помре, мінімальна.

Як повідомляв УНН, злочинець не зміг вкрасти електромобіль не зрозумівши як ним керувати.

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