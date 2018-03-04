Генетики нашли "семью" с 13 миллионов человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Американские и израильские генетики составили рекордно большое генеалогическое древо, которое охватывает пять веков и объединяет 13 миллионов жителей современной Европы, Америки, Австралии и Южной Африки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал Science.
Их общий предок жил 65 поколений назад.
Собрать гигантскую родословную удалось по сайтам, посвященным генеалогии, на которых люди ищут родственников и узнают историю семьи. Схожие исследования проводят генетические стартапы, собирающие ДНК клиентов.
Изучив даты жизни свыше 86 миллионов человек, исследователи выяснили, что “гены долголетия” определяют продолжительность жизни лишь на 16 % — против 25 %, как считалось раньше.
В среднем их носители живут на пять лет дольше, чем другие люди. Это не так много — курение, к примеру, отнимает сразу десять лет жизни, рассказал Янив Эрлих из Колумбийского университета в Нью-Йорке. По его словам, вероятность того, что по генетическим тестам можно будет предсказать, когда человек умрет, минимальна.
Как сообщал УНН, преступник не смог украсть электромобиль не узнав как им управлять.