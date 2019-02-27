Генерала Заману помістили в ізолятор СБУ

Володимир Замана знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ на Аскольдовому провулку в столиці на термін арешту призначеного судом як запобіжний захід.



Як повідомляв УНН, 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Замана. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 27 березня.

У звинуваченні, зокрема, йдеться про те, що за наказом Замани в Україні було скорочено 3205 працівників військових комісаріатів, ліквідовано паперовий облік військовослужбовців запасу по військово-обліковими спеціальностями. Сторона звинувачення заявляє, що всього в 2013 році Заманою в ЗСУ було скорочено майже 17 тис. осіб, розформовано понад 70 військових частин і з'єднань переважно бойового і оперативного забезпечення, навчальних центрів та центрів комплектування в разі початку військових дій.



Крім того, як заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, Замана проігнорував доручення Міністерства оборони і підписав в січні 2014 року наказ про фактичне надалі розформування командування Військово-повітряних сил ЗСУ та виведення з підпорядкування військових частин, які були залучені до протиповітряної оборони України, що "підривало обороноздатність країни".



Нагадаємо Володимир Замана займав посаду керівника Генерального Штабу Збройних сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. А з 22 лютого по червень 2014 уповноважений Верховної Ради України з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.