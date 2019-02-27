Генерала Заману поместили в изолятор СБУ

Владимир Замана находится в следственном изоляторе СБУ на Аскольдовом переулке в столице на срок ареста назначенного судом в качестве меры пресечения.



Как сообщал УНН, 25 февраля военной прокуратурой совместно с СБУ задержано за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковника Владимира Замана. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта.

В обвинении, в частности, говорится, что по приказу Заманы в Украине было сокращено 3205 работников военных комиссариатов, ликвидировано бумажный учет военнослужащих запаса по военно-учетным специальностям. Сторона обвинения заявляет, что всего в 2013 году Заманой в ВСУ было сокращено почти 17 тыс. человек, расформировано более 70 воинских частей и соединений преимущественно боевого и оперативного обеспечения, учебных центров и центров комплектования в случае начала военных действий.



Кроме того, как заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, Замана проигнорировал поручение Министерства обороны и подписал в январе 2014 года приказ о фактическом дальнейшем расформирование командования Военно-воздушных сил ВСУ и вывод из подчинения военных частей, которые были привлечены к противовоздушной обороне Украины, что "подрывало обороноспособность страны".



Напомним Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.