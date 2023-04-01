Генерал США Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році

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"Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року. Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України – вигнати всіх росіян з окупованих росією територій України. І це важливе військове завдання. Дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання", - сказав він.

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