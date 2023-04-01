США наразі не будуть надавати Україні ATACMS, проте розглядають інші варіанти - генерал Міллі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS, але розглядають інші варіанти, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі виданню Defense One, передає УНН.
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“Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність”, — сказав він.
Також Міллі зазначив, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями, і що “британці мають низку систем”.
“Є кілька інших речей, за допомогою яких ми могли б надати їм (українським військовим — ред.) деяку перевагу”, — додав він.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, де докладно обговорили питання оборонних потреб України.