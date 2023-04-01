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США наразі не будуть надавати Україні ATACMS, проте розглядають інші варіанти - генерал Міллі

США наразі не будуть надавати Україні ATACMS, проте розглядають інші варіанти - генерал Міллі

Київ • УНН

 • 720484 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS, але розглядають інші варіанти, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі виданню Defense One, передає УНН.

Цитата

“Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність”, — сказав він.

Також Міллі зазначив, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями, і що “британці мають низку систем”.

“Є кілька інших речей, за допомогою яких ми могли б надати їм (українським військовим — ред.) деяку перевагу”, — додав він.

Нагадаємо 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, де докладно обговорили питання оборонних потреб України.

Українські Національні Новини

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