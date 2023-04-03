General Motors планує поступово відмовитися від Apple CarPlay на користь Google

ukru
18:26 • 5598 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 70715 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 125265 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 150065 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 318549 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 211954 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 189570 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 313529 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458231 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348341 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 221445 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 181661 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 185286 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 137392 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 97648 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 318525 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 313515 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 533986 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 665989 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 687234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 59193 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 97648 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 185286 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 221445 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 214497 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

General Motors планує поступово відмовитися від Apple CarPlay на користь Google

General Motors планує поступово відмовитися від Apple CarPlay на користь Google

Київ • УНН

 • 1243854 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Компанія General Motors планує поетапно відмовитися від широко використовуваних технологій Apple  CarPlay та Android Auto, які дозволяють водіям обходити інформаційно-розважальну систему автомобіля, і перейти на вбудовані системи, розроблені спільно з Google, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Системи Apple CarPlay та Android Auto дозволяють користувачам відображати екрани своїх смартфонів на дисплеї панелі приладів автомобіля. Рішення компанії General Motors припинити використовувати ці системи у майбутніх електромобілях, починаючи з Chevrolet Blazer 2024 року, може допомогти автовиробнику зібрати більше даних про те, як споживачі керують та заряджають електромобілі.

GM розробляє бортові навігаційні та інформаційно-розважальні системи для майбутніх електромобілів у співпраці з Google, що належить Alphabet.

Рішення про поетапну відмову від CarPlay для смартфонів є невдачею для Apple у конкуренції з Google. Бренд GM Chevrolet у минулому вихвалявся тим, що пропонував набагато більше моделей, які оснащені CarPlay або Android Auto, ніж будь-який інший бренд.

GM працює з Google з 2019 року над розробкою програмних основ для інформаційно-розважальних систем, які будуть тісніше інтегровані з іншими системами автомобіля, наприклад такою як помічник водія GM Super Cruise.

Доповнення

За словами компанії, покупці електромобілів з новими системами, отримують безкоштовний доступ протягом 8 років до Google Maps і Google Assistant, а також системи голосових команд. GM заявила, що майбутні інформаційно-розважальні системи пропонуватимуть такі програми, як музичний сервіс Spotify, Audible та інші сервіси, для яких наразі необхідне використання смартфона.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85