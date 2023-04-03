General Motors планує поступово відмовитися від Apple CarPlay на користь Google
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Компанія General Motors планує поетапно відмовитися від широко використовуваних технологій Apple CarPlay та Android Auto, які дозволяють водіям обходити інформаційно-розважальну систему автомобіля, і перейти на вбудовані системи, розроблені спільно з Google, передає УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Системи Apple CarPlay та Android Auto дозволяють користувачам відображати екрани своїх смартфонів на дисплеї панелі приладів автомобіля. Рішення компанії General Motors припинити використовувати ці системи у майбутніх електромобілях, починаючи з Chevrolet Blazer 2024 року, може допомогти автовиробнику зібрати більше даних про те, як споживачі керують та заряджають електромобілі.
GM розробляє бортові навігаційні та інформаційно-розважальні системи для майбутніх електромобілів у співпраці з Google, що належить Alphabet.
Рішення про поетапну відмову від CarPlay для смартфонів є невдачею для Apple у конкуренції з Google. Бренд GM Chevrolet у минулому вихвалявся тим, що пропонував набагато більше моделей, які оснащені CarPlay або Android Auto, ніж будь-який інший бренд.
GM працює з Google з 2019 року над розробкою програмних основ для інформаційно-розважальних систем, які будуть тісніше інтегровані з іншими системами автомобіля, наприклад такою як помічник водія GM Super Cruise.
Доповнення
За словами компанії, покупці електромобілів з новими системами, отримують безкоштовний доступ протягом 8 років до Google Maps і Google Assistant, а також системи голосових команд. GM заявила, що майбутні інформаційно-розважальні системи пропонуватимуть такі програми, як музичний сервіс Spotify, Audible та інші сервіси, для яких наразі необхідне використання смартфона.