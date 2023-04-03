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General Motors планирует постепенно отказаться от Apple CarPlay в пользу Google

General Motors планирует постепенно отказаться от Apple CarPlay в пользу Google

Киев • УНН

 • 1243850 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Компания General Motors планирует поэтапно отказаться от широко используемых технологий Apple  CarPlay и Android Auto, которые позволяют водителям обходить информационно-развлекательную систему автомобиля, и перейти на встроенные системы, разработанные совместно с Google, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Системы Apple CarPlay и Android Auto позволяют пользователям отображать экраны своих смартфонов на дисплее панели приборов автомобиля. Решение компании General Motors прекратить использовать эти системы в будущих электромобилях, начиная с Chevrolet Blazer 2024 года, может помочь автопроизводителю собрать больше данных о том, как потребители управляют и заряжают электромобили.

GM разрабатывает бортовые навигационные и информационно-развлекательные системы для будущих электромобилей в сотрудничестве с Google, принадлежащей Alphabet.

Решение о поэтапном отказе от CarPlay для смартфонов является неудачей для Apple в конкуренции с Google. Бренд GM Chevrolet в прошлом хвастался тем, что предлагал гораздо больше моделей, оснащенных CarPlay или Android Auto, чем любой другой бренд.

GM работает с Google с 2019 года над разработкой программных основ для информационно-развлекательных систем, которые будут теснее интегрированы с другими системами автомобиля, например такой, как помощник водителя GM Super Cruise.

Дополнение

По словам компании, покупатели электромобилей с новыми системами, получают бесплатный доступ в течение 8 лет к Google Maps и Google Assistant, а также системе голосовых команд. GM заявила, что будущие информационно-развлекательные системы будут предлагать такие приложения, как музыкальный сервис Spotify, Audible и другие сервисы, для которых сейчас необходимо использование смартфона.

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