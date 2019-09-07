Гендиректор "Шахтаря" оприлюднив причини зриву трансферу Тайсона
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Генеральний директор “Шахтаря” Сергій Палкін розповів про те, чому не відбувся перехід лідера колективу Тайсона в закордонний клуб. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.
“Пропозиції були, але вони нас не задовольнили. Може, для якогось іншого клубу ці пропозиції хороші, але для нас вони незадовільні. Нещодавно я давав інтерв’ю, де сказав, що будь Тайсон на пару років молодше, він з його якостями коштував би 150 млн., розумієте. Днями зустрівся аналіз, в якому Тайсон увійшов в десятку кращих гравців Ліги чемпіонів за швидкісними якостями. Упевнений, що „Рома“ і „Мілан“ знають рівень Тайсона, і що у них є кошти, щоб заплатити суму, яку ми хочемо”, — зауважив Палкін.
Також ген директор вважає, що Тайсон з часом “охолоне” і в нього зникне незадоволеність зривом трансферу.
“Будь-який футболіст, коли звертаються такі клуби, не витримав би — не має значення, яка ціна, 5 млн., 30, 150. Природно, у будь-якого футболіста є бажання пограти там. Але потрібно враховувати і бажання клубу. Якщо Тайсон був незадоволений, його можна зрозуміти, ніхто його не критикує. Кілька днів пройде, він трохи охолоне, все буде нормально. Це нормальний процес, тут нема чому дивуватися”, — додав Палкін.
Примітно, що в 4 матчах нинішнього сезону Тайсон забив два голи і віддав 4 результативні паси.