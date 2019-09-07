Гендиректор "Шахтера" обнародовал причины срыва трансфера Тайсона

“Предложения были, но они нас не удовлетворили. Может, для какого-то другого клуба эти предложения хорошие, но для нас они неудовлетворительны. Недавно я давал интервью, где сказал, что будь Тайсон на пару лет моложе, он с его качествами стоил бы 150 млн. Понимаете. На днях встретился анализ, в котором Тайсон вошел в десятку лучших игроков Лиги чемпионов по скоростным качествам. Уверен, что „Рома“ и „Милан“ знают уровень Тайсона, и у них есть средства, чтобы заплатить сумму, которую мы хотим”, — отметил Палкин.

Также гендиректор считает, что Тайсон со временем “остынет” и у него исчезнет недовольство срывом трансфера.

“Любой футболист, когда обращаются такие клубы, не выдержал бы — не имеет значения, какая цена, 5 млн., 30, 150. Естественно, у любого футболиста есть желание поиграть там. Но нужно учитывать и желание клуба. Если Тайсон был недоволен, его можно понять, никто не критикует. Несколько дней пройдет, он немного остынет, все будет нормально. Это нормальный процесс, здесь нечему удивляться”, — добавил Палкин.

Примечательно, что в 4 матчах нынешнего сезона Тайсон забил два гола и отдал 4 результативных паса.