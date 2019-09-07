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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 86680 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114785 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106546 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113185 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121015 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148896 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149113 просмотра

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Гендиректор "Шахтера" обнародовал причины срыва трансфера Тайсона

Гендиректор "Шахтера" обнародовал причины срыва трансфера Тайсона

Киев  •  УНН

 • 12100 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, почему не состоялся переход лидера коллектива Тайсона в зарубежный клуб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".

“Предложения были, но они нас не удовлетворили. Может, для какого-то другого клуба эти предложения хорошие, но для нас они неудовлетворительны. Недавно я давал интервью, где сказал, что будь Тайсон на пару лет моложе, он с его качествами стоил бы 150 млн. Понимаете. На днях встретился анализ, в котором Тайсон вошел в десятку лучших игроков Лиги чемпионов по скоростным качествам. Уверен, что „Рома“ и „Милан“ знают уровень Тайсона, и у них есть средства, чтобы заплатить сумму, которую мы хотим”, — отметил Палкин.

Также гендиректор считает, что Тайсон со временем “остынет” и у него исчезнет недовольство срывом трансфера.

“Любой футболист, когда обращаются такие клубы, не выдержал бы — не имеет значения, какая цена, 5 млн., 30, 150. Естественно, у любого футболиста есть желание поиграть там. Но нужно учитывать и желание клуба. Если Тайсон был недоволен, его можно понять, никто не критикует. Несколько дней пройдет, он немного остынет, все будет нормально. Это нормальный процесс, здесь нечему удивляться”, — добавил Палкин.

Примечательно, что в 4 матчах нынешнего сезона Тайсон забил два гола и отдал 4 результативных паса.

Украинские Национальные Новости

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