Генасамблея ПАЧЕС ухвалила декларацію з урахуванням поправки України

“Вітаю з перемогою! Наші зусилля щодо відновлення територіальної цілісності підтримали більшість національних делегацій ПАЧЕС”, — заявила віце-президент ПАЧЕС, керівник української делегації Людмила Денісова.

Зокрема, у документі наголошується, що конфлікти у Чорноморському регіоні мають вирішуватись на підставі повної поваги до територіальної цілісності, незалежності та суверенітету держав-членів ОЧЕС.

“Заявляємо, що необхідно сприяти відновленню територіальної цілісності держав ЧЕС, визнаних міжнародними організаціями, такими як ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, ЄП у якості незаконно анексованих”, — йдеться у поправці делегації України до декларації.

Як повідомляв УНН, делегація Вірменії, яка прибула на сесію ПАЧЕС в Києві, покинула зал засідань на знак протесту проти наради, проведеної за ініціативою глави української делегації без вірменських представників.