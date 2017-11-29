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Генасамблея ПАЧЕС ухвалила декларацію з урахуванням поправки України

Генасамблея ПАЧЕС ухвалила декларацію з урахуванням поправки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Генеральна асамблея ПАЧЕС, що проводить пленарне засідання в Україні, ухвалила декларацію з нагоди 25-ї річниці ПАЧЕС з урахуванням поправки, внесену делегацією України. Про це повідомляє прес-служба апарату ВР, передає УНН.

“Вітаю з перемогою! Наші зусилля щодо відновлення територіальної цілісності підтримали більшість національних делегацій ПАЧЕС”, — заявила віце-президент ПАЧЕС, керівник української делегації Людмила Денісова.

Зокрема, у документі наголошується, що конфлікти у Чорноморському регіоні мають вирішуватись на підставі повної поваги до територіальної цілісності, незалежності та суверенітету держав-членів ОЧЕС.

“Заявляємо, що необхідно сприяти відновленню територіальної цілісності держав ЧЕС, визнаних міжнародними організаціями, такими як ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, ЄП у якості незаконно анексованих”, — йдеться у поправці делегації України до декларації.

Як повідомляв УНН, делегація Вірменії, яка прибула на сесію ПАЧЕС в Києві, покинула зал засідань на знак протесту проти наради, проведеної за ініціативою глави української делегації без вірменських представників.

Українські Національні Новини

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