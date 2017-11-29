Генассамблея ПАЧЭС приняла декларацию с учетом поправки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Генеральная ассамблея ПАЧЭС, которая проводит пленарное заседание в Киеве, приняла декларацию по случаю 25-й годовщины ПАЧЭС с учетом поправки, внесенной делегацией Украины. Об этом сообщает пресс-служба аппарата ВР, передает УНН.
"Поздравляю с победой! Наши усилия по восстановлению территориальной целостности поддержали большинство национальных делегаций ПАЧЭС ", - заявила вице-президент ПАЧЭС, руководитель украинской делегации Людмила Денисова.
В частности, в документе отмечается, что конфликты в Черноморском регионе должны решаться на основании полного уважения территориальной целостности, независимости и суверенитета государств-членов ОЧЭС.
"Заявляем, что необходимо способствовать восстановлению территориальной целостности государств ЧЭС, признанных международными организациями, такими как ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕП в качестве незаконно аннексированных", - говорится в поправке делегации Украины в декларации.
Как сообщал УНН, делегация Армении, прибывшая на сессию ПАЧЭС в Киеве, покинула зал заседаний в знак протеста против совещания, проведенного по инициативе главы украинской делегации без армянских представителей.