Генасамблея ООН закликала до перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Генеральна Асамблея ООН у п’ятницю переважною більшістю голосів закликала до негайного гуманітарного перемир’я між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС і вимагала доступу допомоги до обложеного сектора Газа та захисту мирних жителів. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що резолюція, розроблена арабськими державами, не є зобов’язуючою, але має політичну вагу, враховуючи те, що Ізраїль посилює наземні операції в Газі.
Резолюція була прийнята 120 голосами «за», 45 осіб утрималися, а 14, включаючи Ізраїль і Сполучені Штати, проголосували «проти».
Генеральна Асамблея проголосувала після того, як Рада Безпеки за останні два тижні не вжила заходів.
Нагадаємо
Ізраїль почав наземну операцію у секторі Гази.