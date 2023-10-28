Генассамблея ООН призвала к перемирию между Израилем и ХАМАСом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Генеральная Ассамблея ООН в п’пятницу подавляющим большинством голосов призвала к немедленному гуманитарному перемирию’между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС и потребовала доступа помощи в осажденный сектор Газа и защиты мирных жителей. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что резолюция, разработанная арабскими государствами, не является обязывающей, но имеет политический вес, учитывая то, что Израиль усиливает наземные операции в Газе.
Резолюция была принята 120 голосами «за», 45 человек воздержались, а 14, включая Израиль и Соединенные Штаты, проголосовали «против».
Генеральная Ассамблея проголосовала после того, как Совет Безопасности за последние две недели не принял мер.
Напомним
Израиль начал наземную операцию в секторе Газа.