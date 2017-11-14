Генасамблея ООН розгляне оновлену резолюцію щодо Криму - Джемілєв
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На вівторок 14 листопада запланований розгляд оновленої резолюції з прав людини в анексованому Росією Криму в рамках Третього комітету Генасамблеї ООН. Про це Крим.Реалії повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає УНН.
“У резолюції йдеться про грубі порушення прав людини на окупованій території, цього разу вона досить різка, там речі названі своїми іменами. Очікується, що в нас буде менше голосів, але для нас головне, щоб документ пройшов. Я думаю, документ усе ж пройде, там серед співавторів близько 30 держав — Євросоюзу, Канада, США”, — повідомив Джемілєв.
Він також зазначив, що, крім засідання комітету, запланована низка заходів, зокрема, з іноземними журналістами.
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У жовтні Україна внесла до секретаріату Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається соціальними, гуманітарними й культурними питаннями, оновлену резолюцію з прав людини в Криму. У разі успіху розгляду, документ винесуть на Генасамблею.
Зокрема, новому документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу й забезпечити навчання українською та кримськотатарською мовами.
В свою чергу, член комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Сергій Железняк, коментуючи проект нової резолюції, заявляв, що документ може загрожувати суверенітету Росії.