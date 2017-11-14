Генасамблея ООН розгляне оновлену резолюцію щодо Криму - Джемілєв

“У резолюції йдеться про грубі порушення прав людини на окупованій території, цього разу вона досить різка, там речі названі своїми іменами. Очікується, що в нас буде менше голосів, але для нас головне, щоб документ пройшов. Я думаю, документ усе ж пройде, там серед співавторів близько 30 держав — Євросоюзу, Канада, США”, — повідомив Джемілєв.

Він також зазначив, що, крім засідання комітету, запланована низка заходів, зокрема, з іноземними журналістами.

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У жовтні Україна внесла до секретаріату Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається соціальними, гуманітарними й культурними питаннями, оновлену резолюцію з прав людини в Криму. У разі успіху розгляду, документ винесуть на Генасамблею.

Зокрема, новому документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу й забезпечити навчання українською та кримськотатарською мовами.

В свою чергу, член комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Сергій Железняк, коментуючи проект нової резолюції, заявляв, що документ може загрожувати суверенітету Росії.