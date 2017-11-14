Генассамблея ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму - Джемилев

"В резолюции говорится о грубых нарушениях прав человека на оккупированной территории, на этот раз она довольно резкая, там вещи названы своими именами. Ожидается, что у нас будет меньше голосов, но для нас главное, чтобы документ прошел. Я думаю, документ все же пройдет, там среди соавторов около 30 государств - Евросоюза, Канада, США", - сообщил Джемилев.

Он также отметил, что, кроме заседания комитета, запланирован ряд мероприятий, в частности, с иностранными журналистами.

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В октябре Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН, занимающийся социальными, гуманитарными и культурными вопросами, обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. В случае успеха рассмотрения, документ вынесут на Генассамблею.

В частности, новом документе содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках.

В свою очередь, член комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк, комментируя проект новой резолюции, заявлял, что документ может угрожать суверенитету России.