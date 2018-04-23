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Гельсінська спілка засудила розгром поселення ромів у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Правозахисники Української Гельсінської спілки з прав людини засуджують розгром 21 квітня праворадикальною організацією “С14” та комунальниками табору ромів на Лисій горі у Голосіївському районі Києва. Про це йдеться в оприлюдненій на сайті УГСПЛ заяві, передає УНН.

Гельсінська спілка засудила розгром поселення ромів у Києві

“УГСПЛ рішуче засуджує дії представників „С14“ в Голосіївському районі м.Києва, адже руйнування поселення ромів є грубим порушенням прав людини, а також вважає неприпустимим переслідування його мешканців, що мало місце 17 квітня і є розпалюванням міжетнічної нетерпимості”, — йдеться у заяві.

Також представники спілки звернулися до керівництва Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації з проханням перевірити факт участі працівників РДА у заході 19 квітня та встановити правомірність їх дій, а також — до керівництва Голосіївського РУ ГУМВС України в м.Києві з вимогою провести ретельне розслідування дій представників праворадикальної громадської організації “С14” 17-21 квітня, надати належну оцінку їх відповідності законодавству України та негайно вжити заходів щодо зменшення випадків розпалювання міжетнічної ворожнечі.

Як повідомляв УНН, 21 квітня роми залишили Лису Гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили.

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