Хельсинский союз осудил разгром поселения ромов в Киеве

"УХСПЧ решительно осуждает действия представителей "С14" в Голосеевском районе Киева, ведь разрушения поселения ромов является грубым нарушением прав человека, а также считает недопустимым преследование его жителей, которое имело место 17 апреля и является разжиганием межэтнической нетерпимости", - говорится в заявлении.

Также представители союза обратились к руководству Голосеевской районного в г.Киеве государственной администрации с просьбой проверить факт участия работников РГА в мероприятии 19 апреля и установить правомерность их действий, а также - к руководству Голосеевского РУ ГУМВД Украины в г.Киеве с требованием провести тщательное расследование действий представителей праворадикальной общественной организации "С14" 17-21 апреля, предоставить надлежащую оценку их соответствию законодательству Украины и немедленно принять меры по уменьшению случаев разжигания межэтнической вражды.

Как сообщал УНН, 21 апреля ромы оставили Лысую Гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их лагерь, а вещи сожгли.