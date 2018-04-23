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Хельсинский союз осудил разгром поселения ромов в Киеве

Киев • УНН

 • 12533 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Правозащитники Украинского Хельсинского союза по правам человека осуждают разгром 21 апреля праворадикальной организацией "С14" и коммунальщиками лагеря ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева. Об этом говорится в обнародованном на сайте УХСПЧ заявлении, передает УНН.

Хельсинский союз осудил разгром поселения ромов в Киеве

"УХСПЧ решительно осуждает действия представителей "С14" в Голосеевском районе Киева, ведь разрушения поселения ромов является грубым нарушением прав человека, а также считает недопустимым преследование его жителей, которое имело место 17 апреля и является разжиганием межэтнической нетерпимости", - говорится в заявлении.

Также представители союза обратились к руководству Голосеевской районного в г.Киеве государственной администрации с просьбой проверить факт участия работников РГА в мероприятии 19 апреля и установить правомерность их действий, а также - к руководству Голосеевского РУ ГУМВД Украины в г.Киеве с требованием провести тщательное расследование действий представителей праворадикальной общественной организации "С14" 17-21 апреля, предоставить надлежащую оценку их соответствию законодательству Украины и немедленно принять меры по уменьшению случаев разжигания межэтнической вражды.

Как сообщал УНН, 21 апреля ромы оставили Лысую Гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их лагерь, а вещи сожгли.

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