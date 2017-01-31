Постачальники можуть забезпечити Авдіївку газом на час ремонтних робіт - Є.Вілінський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Перший заступник голови Донецької ВГА Євген Вілінський заявляє, що найближчим часом в Авдіївці запустять потужний генератор для забезпечення міста теплом. Про це він написав на своїй Facebook, передає УНН.
За його словами, на цей час у міста є запас газу на найближчі години. Крім того, незабаром запустять потужний генератор для забезпечення циркуляції в системі теплопостачання для запобігання розморожування системи.
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“На місці керівництво обласних структур на чолі з керівником обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським, представники компаній-постачальників електроенергії та газу. Чекаємо дозвіл СЦКК на початок відновлювальних робіт. Запит відправлено відразу після знеструмлення,” — повідомив Є.Вілінський.
Генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов у свою чергу повідомив, що “в умовах катастрофічної нестачі коксового газу підприємство намагається утримати генерацію електрики і обігрів води для опалення міста до ранку”.
“3 і 4 коксові цехи законсервовані, але для подальшого підтримання температур коксових батарей і обігріву міста знадобиться природний газ. Багато природного газу. За аналогією з лютим 2014 року — приблизно 18000 кубів на годину, для того, щоб зберегти місто Авдіївка і АКХЗ і не допустити гуманітарної та екологічної катастрофи,” — написав він на Facebook.
Як повідомляв УНН, знеструмлений Авдіївський коксохімічний завод готують до консервації.
Крім того, голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що “в Авдіївці мешкає близько 16 тис людей. Із них 2 тисячі — діти. У місті — 153 багатоповерхових будинки та 3,5 тис будинків приватного сектору.”