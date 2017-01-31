Поставщики могут обеспечить Авдеевку газом на время ремонтных работ - Е.Вилинский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Первый заместитель председателя Донецкой ВГА Евгений Вилинский заявляет, что в ближайшее время в Авдеевке запустят мощный генератор для обеспечения города теплом. Об этом он написал на своей Facebook, передает УНН.
По его словам, на данный момент у города есть запас газа на ближайшие часы. Кроме того, вскоре запустят мощный генератор для обеспечения циркуляции в системе теплоснабжения для предотвращения размораживания системы.
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"На месте руководство областных структур во главе с руководителем областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским, представители компаний-поставщиков электроэнергии и газа. Ждем разрешение СЦКК на начало восстановительных работ. Запрос отправлен сразу после обесточивания ", - сообщил Е.Вилинский.
Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в свою очередь сообщил, что "в условиях катастрофической нехватки коксового газа предприятие пытается удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра".
"3 и 4 коксовые цеха законсервированы, но для дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится природный газ. Много природного газа. По аналогии с февралем 2014 года - примерно 18000 кубов в час, для того, чтобы сохранить город Авдеевка и АКХЗ и не допустить гуманитарной и экологической катастрофы ", - написал он в Facebook.
Как сообщал УНН, обесточенный Авдеевский коксохимический завод готовят к консервации.
Кроме того, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что "в Авдеевке проживает около 16 тыс человек. Из них 2000 - дети. В городе - 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс домов частного сектора. "