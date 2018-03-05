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"Газпром" заявив, що повідомив "Нафтогаз" про початок розірвання контрактів

"Газпром" заявив, що повідомив "Нафтогаз" про початок розірвання контрактів

Київ • УНН

 • 10933 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі. Про це заявив журналістам глава "Газпрому" Олексій Міллер, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні на адресу НАК "Нафтогаз України" офіційно направлено повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу через Стокгольмський арбітраж", - сказав він.

Нагадаємо, в "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.

А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.

В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.

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