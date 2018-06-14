"Газпром" заявив, що добився призупинення рішення арбітражу щодо спору з "Нафтогазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У “Газпромі” повідомили, що домоглися зупинки рішення Стокгольмського арбітражу по транзитному контракту. Про це сказано в повідомленні компанії, передає УНН.
“13 червня апеляційний суд округу Сева (Швеція) задовольнив клопотання ПАТ “Газпром” і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року по спору між “Газпромом “і „Нафтогазом України“ в рамках контракту на транзит газу через територію України”, — сказано в повідомленні компанії.
У “Газпромі” уточнили, що подали клопотання 7 червня у зв’язку із оскарженням рішення по транзитній угоді та спробам “Нафтогазу” до розгляду скарги по суті розпочати процедури примусового виконання цього рішення в різних юрисдикціях.
Відзначається, що суд вирішив, що для призупинення цього рішення є достатні підстави.
“Таким чином, „Нафтогаз“ позбавили підстав для арешту активів „Газпрому“ за кордоном”, — наголосили у “Газпромі”.
Компанія заявила, що використає це для оскарження судових рішень у Швейцарії та Нідерландах.
Приказ аппеляційного суду не підлягає оскарженню.
Нагадаємо, 28 травня російський “Газпром” направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з “Нафтогазом України” за транзитним контрактом.
Раніше повідомлялось, що суд заарештував нідерландські активи “Газпрому” для виплати “Нафтогаз України” 2,6 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу.