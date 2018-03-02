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"Газпром" заявив про розірвання контрактів з "Нафтогазом"

"Газпром" заявив про розірвання контрактів з "Нафтогазом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. "Газпром" змушений почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу. Про це повідомив голова правління газового холдингу Олексій Міллер, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Стокгольмський арбітраж, керуючись подвійними стандартами, прийняв асиметричне рішення за контрактами на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України". Таким чином, рішення арбітражу суттєво порушило баланс інтересів сторін за даними контрактами. Арбітри аргументували своє рішення різким погіршенням стану української економіки. Ми категорично проти того, щоб за наш рахунок вирішувалися економічні проблеми України. У такій ситуації продовження дії контрактів для "Газпрому" є економічно недоцільним і невигідним", - сказав О.Міллер.

Як повідомляв УНН, 28 лютого Стокгольмський арбітраж у спорі щодо контракту з транзиту газу постановив, що ПАТ "Газпром" має виплатити НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд дол.

У “Газпромі” заявили, що не планують відновлювати поставки газу в Україну.

Україна направила ноту ЄС через відмову РФ постачати газ.

Українські Національні Новини

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