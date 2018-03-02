"Газпром" заявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. "Газпром" вынужден начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа. Об этом сообщил председатель правления газового холдинга Алексей Миллер, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал А.Миллер.
Как сообщал УНН, 28 февраля Стокгольмский арбитраж в споре по контракту по транзиту газа постановил, что ОАО "Газпром" ,должен выплатить НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд долл.
В "Газпроме" заявили, что не планируют возобновлять поставки газа в Украине.
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