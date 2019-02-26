"Газпром" заявив про плани зберегти 35% європейського ринку газу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російська компанія "Газпром" очікує, що її частка на газовому ринку ЄС збережеться на рівні 35%. Про це повідомляє УНН з посиланням на презентацію компанії до Дня інвестора.
Крім того, монопольний постачальник російського газу по трубах "Газпром" очікує середню експортну ціну на газ в Європі в 2019 році на рівні 230-250 доларів за 1 тисячу кубометрів.
Фіндиректор нафтової "дочки" "Газпрому" - "Газпромнафти" Олексій Янкевич сказав, що згідно довгострокової стратегії, компанія очікує щорічне зростання виробництва нафти і газового конденсату на 2-3% в рік. "Газпром" планує запуск третьої черги проекту "Сахалін-2" в 2023-2024 роках, додав представник концерну.
Нагадаємо, в "Нафтогазі" назвали умову продовження контрактів з "Газпромом" після 2019 року.