"Газпром" заявил о планах сохранить 35% европейского рынка газа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российская компания "Газпром" ожидает, что ее доля на газовом рынке ЕС сохранится на уровне 35%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на презентацию компании к Дню инвестора.
Кроме того, монопольный поставщик российского газа по трубам "Газпром" ожидает среднюю экспортную цену на газ в Европе в 2019 году на уровне 230-250 долларов за 1 тысячу кубометров.
Финдиректор нефтяной "дочки" "Газпрома" - "Газпромнефти" Алексей Янкевич сказал, что согласно долгосрочной стратегии, компания ожидает ежегодный рост производства нефти и газового конденсата на 2-3% в год. "Газпром" планирует запуск третьей очереди проекта "Сахалин-2" в 2023-2024 годах, добавил представитель концерна.
Напомним, в "Нафтогазе" назвали условие продления контрактов с "Газпромом" после 2019 года.