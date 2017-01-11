"Газпром" заявив про новий рекорд з експорту газу "Північним потоком"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Російський "Газпром" 10 січня встановив новий добовий рекорд експорту по газопроводу "Північний потік", поставивши 167,4 млн куб. м газу. Про це з посиланням на дані російського газового холдингу повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Минулої доби по ньому було поставлено 167,4 млн куб. м газу - на 11,1% більше проектних обсягів в перерахунку на рік. Зростання в порівнянні з 9 січня, коли був встановлений попередній рекорд, - 2 млн куб. м" , - йдеться в повідомленні.
Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер зазначив, що "Північний потік" демонструє додатковий запас міцності при поставках газу європейським споживачам в осінньо-зимовий період.
"І робить це в умовах сильного похолодання і значного зростання попиту на газ. У той час як Україна вийшла на дуже високі - понад 80 млн куб. м на добу - обсяги відбору газу з підземних сховищ, які до цієї зими були заповнені на рекордно низькому рівні", - сказав він.