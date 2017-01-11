"Газпром" заявил о новом рекорде по экспорту газа по "Северному потоку"

"За прошедшие сутки по нему было поставлено 167,4 млн куб.м газа - на 11,1% больше проектных объемов в пересчете на год. Рост по сравнению с 9 января, когда был установлен предыдущий рекорд - 2 млн куб.м", - говорится в сообщении.

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что "Северный поток" демонстрирует дополнительный запас прочности при поставках газа европейским потребителям в осенне-зимний период.

"И делает это в условиях сильного похолодания и значительного роста спроса на газ. В то время как Украина вышла на очень высокие - более 80 млн куб. м в сутки - объемы отбора газа из подземных хранилищ, которые к этой зиме были заполнены на рекордно низком уровне", - сказал он.