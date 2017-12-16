"Газпром" з початку року збільшив експорт газу на 8,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російський "Газпром" з 1 січня по 15 грудня збільшив експорт газу в далеке зарубіжжя на 8,3% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року - до 184,2 мільярда кубометрів. Про це з посиланням на дані "Газпрому" повідомляє РИА Новости, перадает УНН.
"Газпром" з початку року експортував до країн далекого зарубіжжя 184,2 мільярда кубометрів газу - на 14,1 мільярда кубометрів (8,3%) більше, ніж за аналогічний період 2016 року, і на 4,9 мільярда кубометрів більше, ніж за весь рекордний 2016 рік (179,3 мільярда кубометрів)", - йдеться в повідомленні.
З початку грудня, як зазначається, "Газпром" збільшив експорт газу на 8,2% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року - до 9,2 мільярда кубометрів.
Крім того, поставки газу до Німеччини перевищили обсяг поставок минулого року. "З 1 січня по 15 грудня 2017 року "Газпром" поставив в країну 50,5 мільярда кубометрів газу. Зростання в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - на 7,5% (на 3,5 мільярда кубометрів)", - йдеться в повідомленні.
Також зріс обсяг поставок газу в Австрію - на 39,3%, Чехію - на 27,2%, Словаччину - на 23,5%, Францію - на 6,1%, Нідерланди - на 7%, Данію - на 2,2%.
Нагадаємо, "Газпром" відновив постачання газу через Австрію після аварії