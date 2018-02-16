"Газпром" поставив на окупований Донбас 2,4 млрд кубометрів газу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У 2017 році "Газпром" поставив на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей 2,427 мільярда кубометрів природного газу. Про це свідчать дані, наведені у звіті компанії за четвертий квартал 2017 року, передає УНН.
За даними документу, у першому кварталі на непідконтрольні Україні території Донбасу було поставлено 1,1 мільярд кубометрів газу, в другому — 280 мільйонів кубометрів, у третьому — 186 мільйонів кубометрів та в четвертому — 852 мільйони кубометрів.
Зазначимо, у компанії вважають, що “Нафтогаз” повинен виплатити російській компанії за поставлений газ 3,3 мільярда доларів. Проте, за рішенням Стокгольмського арбітражу “Нафтогаз” не зобов’язаний платити Росії за паливо, що постачалося до "ДНР" та "ЛНР".
Нагадаємо, за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, якщо відкинути політичну складову, то у продовженні контракту на закупівлю газу теоретично зацікавлені обидві сторони — “Нафтогаз” та “Газпром”.