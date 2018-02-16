"Газпром" поставил на оккупированный Донбасс 2,4 млрд кубометров газа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В 2017 году “Газпром” поставил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 2,427 миллиарда кубометров природного газа. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в отчете компании за четвертый квартал 2017 года, передает УНН.
По данным документа, в первом квартале на неподконтрольные Украине территории Донбасса было поставлено 1,1 миллиарда кубометров газа, во втором — 280 миллионов кубометров, в третьем — 186 миллионов кубометров и в четвертом — 852 миллиона кубометров.
Отметим, в компании считают, что “Нафтогаз” должен выплатить российской компании за поставленный газ 3,3 миллиарда доларов. Однако, по решению Стокгольмского арбитража “Нафтогаз” не обязан платить России за топливо, которое поставлялось в "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, если отбросить политическую составляющую, то в продлении контракта на закупку газа теоретически заинтересованы обе стороны — “Нафтогаз” и “Газпром”.