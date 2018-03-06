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"Газпром" подав апеляцію на рішення арбітражу у справі про поставки газу

Київ • УНН

 • 7718 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу. Про це повідомив журналістам заступник голови правління холдингу Олександр Медведєв, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"По розгляду про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року. "Газпром" вчора також направив до "Нафтогаз України" повідомлення про початок процедури розірвання чинних контрактів на поставку і транзит газу. Ми діємо точно відповідно до передбаченої контрактами процедурою їх розірвання", - сказав він.

За словами О.Медведєва, апеляція на рішення суду про постачання газу вже подана.

Нагадаємо, 5 березня "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.

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